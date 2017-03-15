Випуск новин за 17:00: Як цигарки з ОРДЛО потрапляють в Харків. Чаусу продовжили арешт

У випуску новин 15 березня станом на 17:00 – у Харкові на стихійних ринках відкрито продають цигарки з ОРДЛО. Скандальному судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу продовжили арешт на 10 діб.

Також у випуску: На свободу вийшов скандальний заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Олександр Кацуба. РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі. Унікальні іграшки для дітей із вадами зору створили на 3D-принтері. Кореспонденти 24 Каналу першими побували на позиціях, відбитих у бойовиків наприкінці січня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter