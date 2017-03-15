Випуск новин за 17:00: Як цигарки з ОРДЛО потрапляють в Харків. Чаусу продовжили арешт
Випуск новин 18:20, сьогодні 102 Читать новость на русском
У випуску новин 15 березня станом на 17:00 – у Харкові на стихійних ринках відкрито продають цигарки з ОРДЛО. Скандальному судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу продовжили арешт на 10 діб.
Також у випуску:
На свободу вийшов скандальний заступник голови "Нафтогазу" часів Януковича Олександр Кацуба.
РНБО заборонила переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.
Унікальні іграшки для дітей із вадами зору створили на 3D-принтері.
Кореспонденти 24 Каналу першими побували на позиціях, відбитих у бойовиків наприкінці січня.
Джерело: 24 Канал
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