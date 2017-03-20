Випуск новин за 17:00: Загострення під Маріуполем. Санкції для політиків
Випуск новин 17:59, сьогодні 109 Читать новость на русском
У випуску новин 20 березня станом на 17:00 – під Маріуполем бойовики гатять із "Градів", важкої артилерії та мінометів, є жертви. У СБУ заборонили в'їзд в Україну європейським політикам, які незаконно відвідали Крим.
Також у випуску:
Конституційний суд призначив виконуючим обов'язки голови Юрія Бауліна.
Громадські активісти протестували під Верховною Радою проти спроб влади незаконно призначити аудитора НАБУ.
МВФ відтермінував обговорення виділення мільярдного кредиту в Україні.
На Черкащині під час спецоперації із затримання застрелили злочинця.
Джерело: 24 Канал
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