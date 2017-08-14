Випуск новин за 17:00: Затриманих кримських татар відпустили. Реконструкція Біґ-Бену

У випуску новин за 14 серпня станом на 17:00 – більшість кримських татар, яких сьогодні затримали у Сімферополі відпустили. Лондонський Біґ-Бен замовкне аж на чотири роки.

Також у випуску: Ще один випадок ботулізму, цього разу зафіксований в Харкові, в лікарні опинився 24-річний чоловік. Турчинов заявив, що Україна не постачала зброю та військові технології до Північної Кореї. Греція в полоні лісових пожеж. Том Круз зазнав травми під час зйомок нового фільму в Лондоні.

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