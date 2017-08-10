Випуск новин за 17:00: Затримання судна в Іспанії. Катастрофа в Казахстані

У випуску новин за 10 серпня станом на 17:00 – іспанські правоохоронці затримали корабель з 11 українцями на борту. У Казахстані під час катастрофи невеликого літака загинув громадянин України.

Також у випуску: У Харкові позашляховик в'їхав у приміщення банку. На скандали з неякісними консервами, якими нагодували українських військових, відреагував радник Президента та помічник Міністра оборони – Юрій Бірюков. Біля Ємену нелегальний перевізник навмисне потопив 50 підлітків-біженців з Сомалі.

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