Випуск новин за 17:00: Затримання судна в Іспанії. Катастрофа в Казахстані
Випуск новин 17:43, сьогодні 136 Читать новость на русском
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У випуску новин за 10 серпня станом на 17:00 – іспанські правоохоронці затримали корабель з 11 українцями на борту. У Казахстані під час катастрофи невеликого літака загинув громадянин України.
Також у випуску:
У Харкові позашляховик в'їхав у приміщення банку.
На скандали з неякісними консервами, якими нагодували українських військових, відреагував радник Президента та помічник Міністра оборони – Юрій Бірюков.
Біля Ємену нелегальний перевізник навмисне потопив 50 підлітків-біженців з Сомалі.
Джерело: 24 Канал
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