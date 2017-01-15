Випуск новин за 17:00: Зледеніння Дунаю. Річниця гімну

У випуску новин 15 січня за 17:00 – у Румунії уперше за останні 20 років майже повністю замерз Дунай.

Також у випуску: Класик літератури Джордж Оруелл зі своїм безсмертним алегорично-сатиричним твором "Колгосп тварин" українцям дуже зрозумілий. Чотирилапа Маланка пройшла Софіївською площею. Рівно 25 років тому українці отримали один з національних символів – гімн держави.

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