Випуск новин за 18:00: Антирекорд Трампа. Українські біженці в Європі
Випуск новин 18:52, сьогодні 112 Читать новость на русском
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У випуску новин за 8 серпня станом на 18:00 – Дональд Трамп уже 200 днів у статусі Президента США; за цей час рейтинг 45-ого глави Білого дому вже встиг побити антирекорд. За три роки війни з Донбасу до ЄС виїхало близько 30 тисяч переселенців. Найбільше українських біженців прийняла Німеччина та Італія – майже по 10 тисяч, по кілька тисяч переселенців також осіли в Польщі, Франції та Швеції.
Також у випуску:
9-а річниця початку російсько-грузинської війни.
На Черкащині презентували унікальний мобільний ветеринарний пункт.
Нардеп Борислав Розенблат здав усі свої паспорти та не збирається втікати з України.
Джерело: 24 Канал
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