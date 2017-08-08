Випуск новин за 18:00: Антирекорд Трампа. Українські біженці в Європі

У випуску новин за 8 серпня станом на 18:00 – Дональд Трамп уже 200 днів у статусі Президента США; за цей час рейтинг 45-ого глави Білого дому вже встиг побити антирекорд. За три роки війни з Донбасу до ЄС виїхало близько 30 тисяч переселенців. Найбільше українських біженців прийняла Німеччина та Італія – майже по 10 тисяч, по кілька тисяч переселенців також осіли в Польщі, Франції та Швеції.

Також у випуску: 9-а річниця початку російсько-грузинської війни. На Черкащині презентували унікальний мобільний ветеринарний пункт. Нардеп Борислав Розенблат здав усі свої паспорти та не збирається втікати з України.

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