Випуск новин за 18:00: Чоловік застрелився в ресторані. Розслідування подій у Княжичах
Випуск новин 18:55, сьогодні 14 Читать новость на русском
У випуску новин 13 січня за 18:00 – в ресторані у центрі Києва чоловік вистрелив собі в голову. Лікарі борються за його життя.
Також у випуску:
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В Мукачево триває один із найбільших винних фестивалів.
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Допит у справі депутата Сергія Пашинського.
До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.
Джерело: 24 Канал
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