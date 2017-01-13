Випуск новин за 18:00: Чоловік застрелився в ресторані. Розслідування подій у Княжичах

У випуску новин 13 січня за 18:00 – в ресторані у центрі Києва чоловік вистрелив собі в голову. Лікарі борються за його життя.

Також у випуску: Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо. В Мукачево триває один із найбільших винних фестивалів. Нацполіція завершила службове розслідування подій у Княжичах. Допит у справі депутата Сергія Пашинського. До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.

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