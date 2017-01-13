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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 18:00: Чоловік застрелився в ресторані. Розслідування подій у Княжичах

Випуск новин 18:55, сьогодні 14 Читать новость на русском
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У випуску новин 13 січня за 18:00 – в ресторані у центрі Києва чоловік вистрелив собі в голову. Лікарі борються за його життя.

Також у випуску:

Українці окупованого Донбасу зможуть почути українське радіо.

В Мукачево триває один із найбільших винних фестивалів.

Нацполіція завершила службове розслідування подій у Княжичах.

Допит у справі депутата Сергія Пашинського.

До кінця січня Міністерство освіти хоче адаптувати програму ЗНО для незрячих школярів.

Теги: Випуск новин Жертви Зброя Перестрілка поліції під Києвом Війна на Донбасі Поліція ЗНО Сергій Пашинський
Джерело: 24 Канал
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