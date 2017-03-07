Випуск новин за 18:00: Дівчинку врятували від суїциду в "групі смерті". Екстрадиція судді Чауса

У випуску новин 7 березня станом на 18:00 – у Харкові врятували дівчинку від суїциду. Вона була учасниця "групи смерті" в соціальній мережі. Детективи НАБУ подали документи в Молдову на екстрадицію скандального судді Миколи Чауса.

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