Випуск новин за 18:00: Дівчинку врятували від суїциду в "групі смерті". Екстрадиція судді Чауса
Випуск новин 19:41, сьогодні 22 Читать новость на русском
У випуску новин 7 березня станом на 18:00 – у Харкові врятували дівчинку від суїциду. Вона була учасниця "групи смерті" в соціальній мережі. Детективи НАБУ подали документи в Молдову на екстрадицію скандального судді Миколи Чауса.
Також у випуску:
За добу на Донбасі загинув один український військовий.
Росія стверджує у Міжнародному суді ООН, що терористи знайшли зброю у шахтах.
Романа Насірова утримують у СІЗО на загальних умовах.
Біля Гаазького суду родичі загиблих у катастрофі MH-17 влаштували протест.
Запоріжжя прийме на лікування тяжкохворих із зони АТО.
Президент підписав доктрину інформаційної безпеки.
Журнал Vogue опублікував світлини кримських татарок у національних костюмах.
Джерело: 24 Канал
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