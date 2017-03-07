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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Випуск новин за 18:00: Дівчинку врятували від суїциду в "групі смерті". Екстрадиція судді Чауса

Випуск новин 19:41, сьогодні 22 Читать новость на русском

У випуску новин 7 березня станом на 18:00 – у Харкові врятували дівчинку від суїциду. Вона була учасниця "групи смерті" в соціальній мережі. Детективи НАБУ подали документи в Молдову на екстрадицію скандального судді Миколи Чауса.

Також у випуску:

За добу на Донбасі загинув один український військовий.

Росія стверджує у Міжнародному суді ООН, що терористи знайшли зброю у шахтах.

Романа Насірова утримують у СІЗО на загальних умовах.

Біля Гаазького суду родичі загиблих у катастрофі MH-17 влаштували протест.

Запоріжжя прийме на лікування тяжкохворих із зони АТО.

Президент підписав доктрину інформаційної безпеки.

Журнал Vogue опублікував світлини кримських татарок у національних костюмах.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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