Випуск новин за 18:00: Додаткові вихідні для українців. Отруєння школярів на Донеччині
Випуск новин 19:14, сьогодні 36 Читать новость на русском
У випуску новин 1 березня на 18:00 – 6 додаткових вихідних цієї весни матимуть українці. Так вирішили в уряді. На Донеччині 18 школярів потрапили до лікарні з отруєнням.
Також у випуску:
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадиції судді Миколи Чауса з Молдови.
В Авдіївці закінчується питна вода, околиці міста знову обстрілюють бойовики.
Зсуви ґрунту на Одещині: у місті Чорноморську обвалилась вулиця.
Екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка захищатиме безкоштовний адвокат. Суд дозволив заочне слідство.
Затвердили порядок переміщення товарів у зоні АТО.
На Донеччині 18 школярів потрапили до лікарні з отруєнням.
Джерело: 24 Канал
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