Випуск новин за 18:00: Додаткові вихідні для українців. Отруєння школярів на Донеччині

У випуску новин 1 березня на 18:00 – 6 додаткових вихідних цієї весни матимуть українці. Так вирішили в уряді. На Донеччині 18 школярів потрапили до лікарні з отруєнням.

Також у випуску: Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадиції судді Миколи Чауса з Молдови. В Авдіївці закінчується питна вода, околиці міста знову обстрілюють бойовики. Зсуви ґрунту на Одещині: у місті Чорноморську обвалилась вулиця. Екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка захищатиме безкоштовний адвокат. Суд дозволив заочне слідство. Затвердили порядок переміщення товарів у зоні АТО. На Донеччині 18 школярів потрапили до лікарні з отруєнням.

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