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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Випуск новин за 18:00: Додаткові вихідні для українців. Отруєння школярів на Донеччині

Випуск новин 19:14, сьогодні 36 Читать новость на русском

У випуску новин 1 березня на 18:00 – 6 додаткових вихідних цієї весни матимуть українці. Так вирішили в уряді. На Донеччині 18 школярів потрапили до лікарні з отруєнням.

Також у випуску:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме екстрадиції судді Миколи Чауса з Молдови.

В Авдіївці закінчується питна вода, околиці міста знову обстрілюють бойовики.

Зсуви ґрунту на Одещині: у місті Чорноморську обвалилась вулиця.

Екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка захищатиме безкоштовний адвокат. Суд дозволив заочне слідство.

Затвердили порядок переміщення товарів у зоні АТО.

На Донеччині 18 школярів потрапили до лікарні з отруєнням.

Теги: Випуск новин Новини Донецька Одеса Олександр Клименко САП
Джерело: 24 Канал
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