Випуск новин за 18:00: Епатування Сенцова. Святкування Дня захисника Вітчизни

У випуску новин за 13 жовтня станом на 18:00 – українського режисера Олега Сенцова етапували до виправної колонії. Під час святкування Дня захисника Вітчизни за правопорядком стежитимуть 13 тисяч військовослужбовців Нацгвардії та поліцейських.

Також у випуску: Екс-заступнику генпрокурора часів Януковича Ренату Кузьміну повідомили про підозру. Олександр Сенкевич звернувся до Центрального суду Миколаєва, щоб він скасував рішення міської ради. Міністра інфраструктури Володимира Омеляна перевіряє Національне антикорупційне бюро.

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