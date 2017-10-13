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Випуск новин за 18:00: Епатування Сенцова. Святкування Дня захисника Вітчизни

Випуск новин 19:46, сьогодні 140 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 жовтня станом на 18:00 – українського режисера Олега Сенцова етапували до виправної колонії. Під час святкування Дня захисника Вітчизни за правопорядком стежитимуть 13 тисяч військовослужбовців Нацгвардії та поліцейських.

Також у випуску:

Екс-заступнику генпрокурора часів Януковича Ренату Кузьміну повідомили про підозру.

Олександр Сенкевич звернувся до Центрального суду Миколаєва, щоб він скасував рішення міської ради.

Міністра інфраструктури Володимира Омеляна перевіряє Національне антикорупційне бюро.

Теги: Випуск новин Олег Сенцов Поліція
Джерело: 24 Канал
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