Випуск новин за 18:00: Фірташа звільнили з-під варти. Савченко знову в "ДНР"
Випуск новин 19:20, сьогодні 119 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 18:00 – австрійський суд звільнив з-під варти українського олігарха Дмитра Фірташа і зобов'язав не виїжджати з країни.
Також у випуску:
На Житомирському полігоні розірвалась граната.
На Черкащині гімназисти навчаються у жахливих умовах.
Китайці рятуватимуть тигрів від ожиріння за допомогою дрона.
Джерело: 24 Канал
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