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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА
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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Випуск новин за 18:00: Фірташа звільнили з-під варти. Савченко знову в "ДНР"

Випуск новин 19:20, сьогодні 119 Читать новость на русском

У випуску новин 24 лютого за 18:00 – австрійський суд звільнив з-під варти українського олігарха Дмитра Фірташа і зобов'язав не виїжджати з країни.

Також у випуску:

На Житомирському полігоні розірвалась граната.

На Черкащині гімназисти навчаються у жахливих умовах.

Китайці рятуватимуть тигрів від ожиріння за допомогою дрона.

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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