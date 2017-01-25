Випуск новин за 18:00: Книжка, написана безхатьками. Сніг в США

У випуску новини 25 січня за 18:00 – у Польщі видали книгу, яку написали безхатьки.

Також у випуску: У США тільки вщухли торнадо і зливи, а тепер же північ і центр країни засипає снігом. Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини. В Італії зросла кількість жертв снігової лавини. Суд Європейського Союзу визнав, що Росія постачає важку зброю на Донбас.

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