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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Книжка, написана безхатьками. Сніг в США

Випуск новин 19:06, сьогодні 66 Читать новость на русском

У випуску новини 25 січня за 18:00 – у Польщі видали книгу, яку написали безхатьки.

Також у випуску:

У США тільки вщухли торнадо і зливи, а тепер же північ і центр країни засипає снігом.

Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини.

В Італії зросла кількість жертв снігової лавини.

Суд Європейського Союзу визнав, що Росія постачає важку зброю на Донбас.

Теги: Новини Росії США Випуск новин Роман Сущенко АТО Погода Євромайдан Російська пропаганда Європейський суд
Джерело: 24 Канал
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