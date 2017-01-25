Випуск новин за 18:00: Книжка, написана безхатьками. Сніг в США
Випуск новин 19:06, сьогодні 66 Читать новость на русском
У випуску новини 25 січня за 18:00 – у Польщі видали книгу, яку написали безхатьки.
Також у випуску:
У США тільки вщухли торнадо і зливи, а тепер же північ і центр країни засипає снігом.
Інформація про телефонні дзвінки українців під час Євромайдану під арештом, повідомляють Українські новини.
В Італії зросла кількість жертв снігової лавини.
Суд Європейського Союзу визнав, що Росія постачає важку зброю на Донбас.
Джерело: 24 Канал
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