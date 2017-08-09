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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Криваве ДТП. Репресії у Криму

Випуск новин 19:00, сьогодні 73 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 серпня станом на 18:00 – унаслідок зіткнення двох автомобілів на Рівненщині загинуло п'ятеро осіб, троє перебувають у лікарні. Окупаційна влада Криму засудила кримчанина Володимира Балуха до 3,7 місяців в'язниці.

Також у випуску:

Заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак подала у відставку.

Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку.

Хто такий Войцех Балчун і чим він запам'ятався Україні.

Теги: Жертви Аварії та ДТП Випуск новин Новини Криму Анексія Криму Рівне
Джерело: 24 Канал
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