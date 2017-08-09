Випуск новин за 18:00: Криваве ДТП. Репресії у Криму

У випуску новин за 9 серпня станом на 18:00 – унаслідок зіткнення двох автомобілів на Рівненщині загинуло п'ятеро осіб, троє перебувають у лікарні. Окупаційна влада Криму засудила кримчанина Володимира Балуха до 3,7 місяців в'язниці.

Також у випуску: Заступниця міністра охорони здоров'я Оксана Сивак подала у відставку. Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Хто такий Войцех Балчун і чим він запам'ятався Україні.

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