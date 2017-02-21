Випуск новин за 18:00: Листи Трампу. Савченко просить позбавити її недоторканності
Випуск новин 19:04, сьогодні 71 Читать новость на русском
У випуску новин 21 лютого станом на 18:00 – Янукович пише листа Трампу. Надія Савченко звернулася до регламентного комітету з проханням розглянути питання про зняття з неї депутатської недоторканності.
Також у випуску:
Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант.
Стрілянина біля суду у Кропивницькому.
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови.
Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді.
Вищий адмінсуд відмовився повернути недоторканність нардепу Олександру Онищенку.
Джерело: 24 Канал
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