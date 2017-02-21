Випуск новин за 18:00: Листи Трампу. Савченко просить позбавити її недоторканності

У випуску новин 21 лютого станом на 18:00 – Янукович пише листа Трампу. Надія Савченко звернулася до регламентного комітету з проханням розглянути питання про зняття з неї депутатської недоторканності.

Також у випуску: Гройсман запропонував блокувальникам компромісний варіант. Стрілянина біля суду у Кропивницькому. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. Нардепа Андрія Артеменка звинувачують у державній зраді. Вищий адмінсуд відмовився повернути недоторканність нардепу Олександру Онищенку.

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