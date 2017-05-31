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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 18:00: Масова стрілянина на Вінниччині. Заборона на ввезення іноземних товарів

Випуск новин 18:46, сьогодні 114 Читать новость на русском

У випуску новин 31 травня станом на 18:00 – на Вінниччині спецпризначенці затримали озброєних рейдерів: 6 поранені та 42 під вартою. У митниці розтлумачили ситуацію із забороною ввезення іноземних товарів.

Також у випуску:

Міністр інформаційної політики Юрій Стець іде у відставку.

Запровадити візовий режим з Росією можливо, але складно, – МЗС.

Президент за три роки не звільнив суддів Конституційного Суду, які порушили присягу.

Як діятиме безвізовий режим з ЄС для дітей.

У харківському розважальному центрі потонув двохрічний малюк.

Україна не готова виконувати угоду про Асоціацію з ЄС.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Афганістані.

Теги: Державна фіскальна служба Випуск новин Міністерство закордонних справ Харків Вінниця
Джерело: 24 Канал
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