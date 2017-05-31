Випуск новин за 18:00: Масова стрілянина на Вінниччині. Заборона на ввезення іноземних товарів

У випуску новин 31 травня станом на 18:00 – на Вінниччині спецпризначенці затримали озброєних рейдерів: 6 поранені та 42 під вартою. У митниці розтлумачили ситуацію із забороною ввезення іноземних товарів.

Також у випуску: Міністр інформаційної політики Юрій Стець іде у відставку. Запровадити візовий режим з Росією можливо, але складно, – МЗС. Президент за три роки не звільнив суддів Конституційного Суду, які порушили присягу. Як діятиме безвізовий режим з ЄС для дітей. У харківському розважальному центрі потонув двохрічний малюк. Україна не готова виконувати угоду про Асоціацію з ЄС. "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Афганістані.

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