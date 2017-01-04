Випуск новин за 18:00: Морози в Україні. Червонокнижні зубри шукають домівку

У випуску новин 4 січня станом на 18:00 – на Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини, у Карпатах – лавини. За час розведення популяція зубрів на Львівщині збільшилася втричі, їм шукають нові домівки.

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