Випуск новин за 18:00: Морози в Україні. Червонокнижні зубри шукають домівку
Випуск новин 18:46, сьогодні 124 Читать новость на русском
У випуску новин 4 січня станом на 18:00 – на Різдвяні свята в Україну прийдуть люті морози та хуртовини, у Карпатах – лавини. За час розведення популяція зубрів на Львівщині збільшилася втричі, їм шукають нові домівки.
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Джерело: 24 Канал
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