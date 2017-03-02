Випуск новин за 18:00: Можлива відставка Гонтаревої. Нові тести для майбутніх водіїв

У випуску новин 2 березня на 18:00 – голова Національного банку Валерія Гонтарева не виключає своєї відставки. МВС розробляє нові тести для отримання водійського посвідчення.

Також у випуску: Винуватцям аварії на шахті "Степова" у Львівській області загрожує до 8 років в'язниці. Правоохоронці перевіряють можливу причетність мера міста Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання бюджетних коштів. Керівник "Київавтодору" написав заяву про звільнення.

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