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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

Випуск новин за 18:00: Можлива відставка Гонтаревої. Нові тести для майбутніх водіїв

Випуск новин 18:50, сьогодні 73 Читать новость на русском

У випуску новин 2 березня на 18:00 – голова Національного банку Валерія Гонтарева не виключає своєї відставки. МВС розробляє нові тести для отримання водійського посвідчення.

Також у випуску:

Винуватцям аварії на шахті "Степова" у Львівській області загрожує до 8 років в'язниці.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність мера міста Юрія Вілкула та його заступників до розкрадання бюджетних коштів.

Керівник "Київавтодору" написав заяву про звільнення.

Теги: Випуск новин Кримінал Київ Валерія Гонтарева Міністерство внутрішніх справ Аварії на шахтах
Джерело: 24 Канал
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