01:10
8 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Що Путін подарував дітям. Надувна техніка Кремля
Вєсті Кремля
21:58, 7 лютого
Вєсті.UA. Довгий ніс Порошенка. Ватна кухня у Криму
Вєсті.UA
20:36, 7 лютого
Ексклюзивні деталі бурштинових перестрілок на Поліссі, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
08:14, 3 лютого
Випуск новин за 23:00: Що відомо про майбутнього голову Нацполіції
Випуск новин
00:50, сьогодні
Про найбільшу загрозу на Донбасі та про роботу Верховної Ради, – ґрунтовне інтерв’ю з Сироїд
Лівий берег з Сонею Кошкіною
01:02, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Випуск новин за 19:00: Нацгвардія на Житомирщині. Вибори в ОРДЛО

Випуск новин 20:01, 7 лютого 192 Читать новость на русском

У випуску новин 7 лютого станом на 19:00 – до Олевська, що на Житомирщині, направили бійців Нацгвардії.

Також у випуску:

Народному депутату Олегу Ляшку анулювали візу в Сполучені Штати.

Понад 2 мільйони доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ та мільйон вакцин проти кору, паротиту і краснухи.

Бойовики обстріляли українських офіцерів наглядової місії. Про це повідомили у штабі АТО.

Навіть припущення того, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися під дулом автоматів уже засудили у Верховній Раді

Посла Німеччини викликали на розмову у МЗС України.

Теги: Верховна Рада Випуск новин війна Олег Ляшко Здоров'я
Джерело: 24 Канал
Новини за 7 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Головні новини 7 лютого: Росія стягує на Донбас танки, український олігарх створює власну партію
7 лютого, 22:21 Головні новини 7 лютого: Росія стягує на Донбас танки, український олігарх створює власну партію
1980
Росія – куряча держава з курячими мізками
7 лютого, 22:15 Росія – куряча держава з курячими мізками
Дід Панас 882
Путин уберется из Украины при одном условии
7 лютого, 20:40 Путин уберется из Украины при одном условии
Блог Медіа 4004
Транспортні податки-2017: за що платитимуть українські водії
7 лютого, 20:02 Транспортні податки-2017: за що платитимуть українські водії
Анна Косинська 3312
Сварка Лукашенка з Путіним: чаша терпіння переповнилась?
7 лютого, 19:01 Сварка Лукашенка з Путіним: чаша терпіння переповнилась?
Інна Жолобович 3914
Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
 11 січня , 20:01 20
Нам знову треба буде "мінусувати" – Ярош різко висловився про обмін полоненими
 15 грудня 2016 , 16:46 15
Лещенко пояснив, звідки в нього гроші на дорожезну квартиру
 6 вересня 2016 , 18:48 3
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук