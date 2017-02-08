Випуск новин за 19:00: Нацгвардія на Житомирщині. Вибори в ОРДЛО

У випуску новин 7 лютого станом на 19:00 – до Олевська, що на Житомирщині, направили бійців Нацгвардії.

Також у випуску: Народному депутату Олегу Ляшку анулювали візу в Сполучені Штати. Понад 2 мільйони доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ та мільйон вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Бойовики обстріляли українських офіцерів наглядової місії. Про це повідомили у штабі АТО. Навіть припущення того, що вибори в ОРДЛО можуть відбутися під дулом автоматів уже засудили у Верховній Раді Посла Німеччини викликали на розмову у МЗС України.

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