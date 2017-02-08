Випуск новин за 18:00: Невдалий обшук адвоката Мосійчука. Невдачі судової реформи
Випуск новин 18:53, 7 лютого 132 Читать новость на русском
У випуску новин 7 лютого станом на 18:00 – правоохоронці прийшли з обшуками до адвоката нардепа Ігоря Мосійчука – Андрія Мамалиги. Слідчі генпрокуратури навідались до його квартири та офісу. Але слідчі дії так і не відбулись.
Також у випуску:
Судова реформа в Україні почала працювати менш ніж півроку тому, але судді-хабарники досі не покарані.
З'явилося нове відео вчорашніх сутичок між активістами торгової блокади на Донбасі та поліцейськими.
Гучна заява німецького посла: вибори на окупованій частині Донбасу можливі навіть за присутності російських військ.
Джерело: 24 Канал
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