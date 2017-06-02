Випуск новин за 18:00: Новий тренер "Динамо". Зміни "Укрзалізниці"

У випуску новин 2 червня станом на 18:00 – легендарний півзахисник Олександр Хацкевич став новим головним тренером київського "Динамо". "Укрзалізниця" запустила прямі поїзди із Києва та Чернігова на курорти Одещини, зокрема, до Затоки, Кароліно-Бугазу та Білгорода-Дністровського.

Також у випуску: В Україні зафіксовано 6 випадків ботулізму. Розслідування сутичок, які стались у Дніпрі 9 травня, завершується. Екс-громадянина Росії намагались викрасти й вивезти на Батьківщину. 72 добровольці з Корпусу миру Америки склали присягу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter