Випуск новин за 18:00: Один боєць загинув у зоні АТО . ЄС засудив визнання паспортів "Л/ДНР"

У випуску новин 20 лютого станом на 18:00 – у зоні АТО один український військовий загинув та один поранений. Європейський Союз не визнаватиме паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР".

Також у випуску: Стали відомі цьогорічні лауреати Шевченківської премії. Гройсман хоче діалогу з учасниками блокади. П'ятьох поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро. Порошенко закликав Раду внести зміни до закону про заочне засудження.

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