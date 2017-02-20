Випуск новин за 18:00: Один боєць загинув у зоні АТО . ЄС засудив визнання паспортів "Л/ДНР"
Випуск новин 19:35, сьогодні 226 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 18:00 – у зоні АТО один український військовий загинув та один поранений. Європейський Союз не визнаватиме паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР".
Також у випуску:
Стали відомі цьогорічні лауреати Шевченківської премії.
Гройсман хоче діалогу з учасниками блокади.
П'ятьох поранених бійців із Авдіївки доправили у Дніпро.
Порошенко закликав Раду внести зміни до закону про заочне засудження.
Джерело: 24 Канал
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