Випуск новин за 18:00: Остаточний безвіз. Націоналізація "Привату"
Випуск новин 18:42, 22 грудня 218 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 18:00 – остаточне рішення щодо безвізу для України ЄС ухвалить навесні.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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