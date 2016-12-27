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Випуск новин за 18:00: Підключення Криму. Закриття банків

Випуск новин 21:08, сьогодні 66 Читать новость на русском
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У випуску новин 27 грудня станом на 18:00 – Росія під'єднала Крим до своєї газотранспортної системи.

Також у випуску:

Наступного року ще щонайменше 10 українських банків закриються.

У Києві в останню путь провели бійця 54 бригади Сергія Рубанчікова.

Четверо військових, які були поранені на Світлодарській дузі, йдуть на поправку.

Теги: Надія Савченко Новини Росії Випуск новин АТО Київ Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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