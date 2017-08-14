Випуск новин за 18:00: Причини Іловайської трагедії. Страйк у Барселоні

У випуску новин за 14 серпня станом на 18:00 – вторгнення російських збройних сил та їхні воєнні злочини – головна причина Іловайського котла. На безстроковий страйк вийшли працівники служби контролю безпеки міжнародного аеропорту "Ель Прат" у Барселоні.

Також у випуску: Україна не постачала зброю та військові технології до Північної Кореї. В уряд наберуть службовців із зарплатою 70 тисяч гривень. Греція в полоні лісових пожеж. Жахлива трагедія в африканській країні Сьєрра-Леоне.

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