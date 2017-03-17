Випуск новин за 18:00: Про що Насіров говорив у НАБУ. Звернення Януковича до Путіна
У випуску новин 17 березня станом на 18:00 – Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров дав покази НАБУ. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Янукович не писав лист до Путіна. Це була заява.
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