Випуск новин за 18:00: Про що Насіров говорив у НАБУ. Звернення Януковича до Путіна

У випуску новин 17 березня станом на 18:00 – Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров дав покази НАБУ. Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Янукович не писав лист до Путіна. Це була заява.

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