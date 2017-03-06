Випуск новин за 18:00: Протести в Румунії. Дискримінація кримських татар

У випуску новин 6 березня за 18:00 – черговий протест у Румунії. На вулиці Бухареста вийшли близько 10 тисяч людей.

Також у випуску: За аварію на шахті "Степовій" відповідальні не лише її керівники, а й чиновники із державного підприємства "Вугілля". Сьогодні електрика та вода в Авдіївці не з'являться. Ремонтні роботи на Донецькій фільтрувальній станції скасували Кримські татари в окупованому Криму зазнають дискримінації та утисків від російської влади. Про це заявили в Міжнародному суді ООН у Гаазі.

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