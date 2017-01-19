  • укр
  • рус
20:15
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 18:00: Радянський марш на Водохреще. Смерть бійця в лікарні
Випуск новин
18:45, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 18:00: Радянський марш на Водохреще. Смерть бійця в лікарні

Випуск новин 18:45, сьогодні 136 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

У випуску новини 19 січня станом на 18:00 – у Кропивницькому йорданські купання мало не закінчились бійкою через радянський марш.

Також у випуску:

З невідомими опіками ротової порожнини у Харківській лікарні помер боєць АТО.

В Італії лавина накрила готель з туристами.

Бійка у Львівській мерії: активісти увірвались на позачергове засідання міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття.

Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію.

Теги: Війна на Донбасі релігія АТО Випуск новин Харків
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
сьогодні, 20:01 Заручники Росії: кого не згадали у списках Савченко
128
Поход танка
сьогодні, 19:27 Поход танка "Арматы" "на Берлин" откладывается: почему
Злой Одессит 616
Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
сьогодні, 16:30 Ніякий Трамп не скасує санкції проти Росії. І ніякі солодкоголосі Пінчуки не допоможуть
Дід Панас 1261
Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
сьогодні, 15:01 Против Супрун те, кто пытается сохранить старые коррупционные схемы в медицине
Ярослав Маркевич 973
Народ
сьогодні, 12:18 Народ "ДНР" на грани выживания: продуктов всем не хватает
Олексій Нікольський 1 4356
Кабмін готується до націоналізації "Приватбанку", – ЗМІ
 16 грудня 2016 , 23:30 1
Скандал з білоруським літаком: Білорусь погрожує Україні додатковими заходами
27 жовтня 2016 , 15:51
Одіозний Царьов отримав від Кремля розкішний маєток
 3 серпня 2016 , 01:12 6
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі
 18 грудня 2016 , 22:04
Підсумковий випуск новин за 21:00: Біля Авдіївки сталося бойове зіткнення. Собаки-вбивці
 7 січня , 22:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук