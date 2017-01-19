Випуск новин за 18:00: Радянський марш на Водохреще. Смерть бійця в лікарні

У випуску новини 19 січня станом на 18:00 – у Кропивницькому йорданські купання мало не закінчились бійкою через радянський марш.

Також у випуску: З невідомими опіками ротової порожнини у Харківській лікарні помер боєць АТО. В Італії лавина накрила готель з туристами. Бійка у Львівській мерії: активісти увірвались на позачергове засідання міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття. Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію.

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