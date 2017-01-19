Випуск новин за 18:00: Радянський марш на Водохреще. Смерть бійця в лікарні
Випуск новин 18:45, сьогодні 136 Читать новость на русском
У випуску новини 19 січня станом на 18:00 – у Кропивницькому йорданські купання мало не закінчились бійкою через радянський марш.
Також у випуску:
З невідомими опіками ротової порожнини у Харківській лікарні помер боєць АТО.
В Італії лавина накрила готель з туристами.
Бійка у Львівській мерії: активісти увірвались на позачергове засідання міськради, де саме вирішували проблему із вивозом сміття.
Лише 7% колишніх полонених пройшли хоча б одну психологічну реабілітацію.
Джерело: 24 Канал
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