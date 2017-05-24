Випуск новин за 18:00: Рекордний розмір застави. Обстріл Авдіївки з "Градів"

У випуску новин за 24 травня станом на 18:00 – прокурори проситимуть для Антипова про запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою з можливістю внесення застави розміром 200 мільйонів гривень. Із забороненої артилерії терористи гатили по передмістю Авдіївки, пошкоджено більше десятка будинків, місцевий мешканець отримав поранення.

Також у випуску: У Верховній Раді відзвітував генпрокурор. Затриманих екс-посадовців з усієї України доставляли до Києва гелікоптерами. Міністерство доходів та зборів проіснувало трохи більше року, значно обікравши державу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter