Випуск новин за 18:00: Розкрадання "Стіни". П'яний депутат на дорозі

У випуску новин за 11 серпня станом на 18:00 – усім затриманим у справі про розкрадання коштів під час зведення "стіни" на кордоні України і Росії обрали запобіжні заходи. На Львівщині за кермом зловили п'яного народного депутата.

Також у випуску: США готові дати військову відповідь Північній Кореї. В Ірпіні, що на Київщині в результаті вибуху газу в житловому будинку, постраждали четверо людей, двоє жінок у важкому стані. Постраждалу під час стрілянини в Дніпрі, прооперували.

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