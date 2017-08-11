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Випуск новин за 18:00: Розкрадання "Стіни". П'яний депутат на дорозі

Випуск новин 18:58, сьогодні 43 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 серпня станом на 18:00 – усім затриманим у справі про розкрадання коштів під час зведення "стіни" на кордоні України і Росії обрали запобіжні заходи. На Львівщині за кермом зловили п'яного народного депутата.

Також у випуску:

США готові дати військову відповідь Північній Кореї.

В Ірпіні, що на Київщині в результаті вибуху газу в житловому будинку, постраждали четверо людей, двоє жінок у важкому стані.

Постраждалу під час стрілянини в Дніпрі, прооперували.

Теги: Випуск новин Поліція КНДР Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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