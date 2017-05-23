Випуск новин за 18:00: Ситуація в зоні АТО. Зняття депутатської недоторканості

У свіжому випуску новин за 23 травня станом на 18:00 – за добу в зоні АТО бойовики 59 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, в результаті обстрілів 4 бійців отримали поранення. Генпрокуратура проситиме Верховну Раду зняти недоторканність з нардепа Геннадія Бобова.

Також у випуску: Мін'юст хоче обговорити з громадськістю проект забудови нічного клубу на місці Лук'янівського СІЗО. Верховна Рада ухвалила закон про мовні квоти на телебаченні. Сенат Нідерландів почав дебати щодо ратифікації Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

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