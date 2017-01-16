Випуск новин за 18:00: Справа Охендовського. Ув'язнення за державну зраду
Випуск новин 19:12, сьогодні 31 Читать новость на русском
У випуску новини 16 січня за 18:00 годину – Охендовського підозрюють у корупції.
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Джерело: 24 Канал
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