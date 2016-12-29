Випуск новин за 18:00: Страшна пожежа у Києві

У випуску новин 29 грудня станом на 18:00, – в Дніпровському районі заживо згоріло Олів'є та оселедець під шубою.

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