Випуск новин за 18:00: Страшна пожежа у Києві
Випуск новин 19:22, сьогодні 40 Читать новость на русском
У випуску новин 29 грудня станом на 18:00, – в Дніпровському районі заживо згоріло Олів'є та оселедець під шубою.
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Джерело: 24 Канал
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