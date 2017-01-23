Випуск новин за 18:00: Терористів "ДНР" готували до вбивств політиків. Зимовий дрифт
Випуск новин 19:32, сьогодні 10
У випуску новини 23 січня за 18:00 – терористів з "ДНР" відправляли з Росії до України для дестабілізації ситуації. На вихідних на Вінниччині відбувся перший чемпіонат України із зимового дрифту.
Також у випуску:
мати отруїла свою дев'ятимісячну дитину етиловим спиртом. Їй загрожує 15 років за ґратами.
Флешмоб на підтримку ветеранів підтримали генерали Національної гвардії і передали естафету.
Стало відомо, кого з депутатів перевіряє ГПУ.
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Джерело: 24 Канал
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