Випуск новин за 18:00: Терористів "ДНР" готували до вбивств політиків. Зимовий дрифт

У випуску новини 23 січня за 18:00 – терористів з "ДНР" відправляли з Росії до України для дестабілізації ситуації. На вихідних на Вінниччині відбувся перший чемпіонат України із зимового дрифту.

Також у випуску: мати отруїла свою дев'ятимісячну дитину етиловим спиртом. Їй загрожує 15 років за ґратами. Флешмоб на підтримку ветеранів підтримали генерали Національної гвардії і передали естафету. Стало відомо, кого з депутатів перевіряє ГПУ. Мерія Харкова відмовилась перейменувати проспект героїв Сталінграда. Польща готова надавати українцям робочі місця.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter