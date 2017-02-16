Випуск новин за 18:00: Відключення електроенергії. Світ тисне на Москву
Випуск новин 19:42, сьогодні 150 Читать новость на русском
У випуску новин 16 січня за 18:00 – до кінця опалювального сезону відключень електроенергії в Україні не буде, запевняють в "Укренерго". Берлін та Вашингтон закликають Москву вплинути на ситуацію на Донбасі.
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Джерело: 24 Канал
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