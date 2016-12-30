Випуск новин за 18:00: Втрати в АТО. Санкції США

У випуску новин 30 грудня станом на 18:00 – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив про вісьмох загиблих та поранених у зоні АТО за минулу добу.

Також у випуску: Уряд посилив оборону повітряного простору України. У Хорватії звинуватили двох осіб у причетності до корупційного скандалу із винищувачами з України. Одеський припортовий завод зупиняє виробництво. Про це заявило керівництво підприємства. До військового шпиталю в Харкові завітав Дід Мороз. США ввели нові санкції проти Росії та вигнали 35 російських дипломатів з країни.

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