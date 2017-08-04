Випуск новин за 18:00: Євросоюз розширив санкції проти Росії. Трагедія на полігоні

У випуску новин за 4 серпня станом на 18:00 – Євросоюз розширив санкції проти Росії через скандал із турбінами Siemens. Один військовий загинув, п'ятеро були поранені під час навчань на полігоні в Київській області.

Також у випуску: Лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії: у регіоні Галісія полум'я охопило 1200 гектарів землі. У трирічної дитини на Львівщині виявили правець. Михаїл Саакашвілі в Польщі.

24tv.ua лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії: у регіоні Галісія полум'я охопило 1200 гектарів землі. У трирічної дитини на Львівщині виявили правець. Відомо, що страшна інфекція потрапила до організму маляти через пошкоджену слизову оболонку носа.

24tv.ua лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії: у регіоні Галісія полум'я охопило 1200 гектарів землі. У трирічної дитини на Львівщині виявили правець. Відомо, що страшна інфекція потрапила до організму маляти через пошкоджену слизову оболонку носа.

24tv.ua лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії: у регіоні Галісія полум'я охопило 1200 гектарів землі. У трирічної дитини на Львівщині виявили правець. Відомо, що страшна інфекція потрапила до організму маляти через пошкоджену слизову оболонку носа.

24tv.ua лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії: у регіоні Галісія полум'я охопило 1200 гектарів землі. У трирічної дитини на Львівщині виявили правець. Відомо, що страшна інфекція потрапила до організму маляти через пошкоджену слизову оболонку носа.

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