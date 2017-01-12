Випуск новин за 18:00: Загибель на фронті. Закриття справи проти міністра часів Януковича
Випуск новин 19:14, сьогодні 68 Читать новость на русском
У випуску новин 12 січня за 18:00 годину – один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранення через обстріли на Донбасі. ГПУ закрила судові справи проти міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.
Також у випуску:
Скандал у Лук’янівському СІЗО з «торнадівцями». Що сталось насправді.
Що відомо про нового губернатора Одещини.
Бійка депутатів у Туреччині.
Після візиту генпрокурора у колонії терміново розпочали ремонт.
Джерело: 24 Канал
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