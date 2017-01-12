Випуск новин за 18:00: Загибель на фронті. Закриття справи проти міністра часів Януковича

У випуску новин 12 січня за 18:00 годину – один український військовий загинув, ще четверо зазнали поранення через обстріли на Донбасі. ГПУ закрила судові справи проти міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського.

Також у випуску: Скандал у Лук’янівському СІЗО з «торнадівцями». Що сталось насправді. Що відомо про нового губернатора Одещини. Бійка депутатів у Туреччині. Після візиту генпрокурора у колонії терміново розпочали ремонт.

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