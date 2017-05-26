Випуск новин за 18:00: Затримання екс-податківців. Розкішне життя Фірташа

У випуску новин 26 травня станом на 18:00 – у Києві завершилися суди, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Українські журналісти показали розкішний маєток олігарха Дмитра Фірташа у Відні.

Також у випуску: НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Німеччина відмовила Україні в екстрадиції банкіра Бориса Тимонькіна. Під Києвом тренувалися гасити масштабну пожежу. На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки".

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