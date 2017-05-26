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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Випуск новин за 18:00: Затримання екс-податківців. Розкішне життя Фірташа

Випуск новин 18:57, сьогодні 115 Читать новость на русском

У випуску новин 26 травня станом на 18:00 – у Києві завершилися суди, які обирали запобіжні заходи затриманим екс-податківцям. Українські журналісти показали розкішний маєток олігарха Дмитра Фірташа у Відні.

Також у випуску:

НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва.

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції банкіра Бориса Тимонькіна.

Під Києвом тренувалися гасити масштабну пожежу.

На Сицилії розпочався дводенний саміт "Великої сімки".

Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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