Випуск новин за 19:00: Арешт Курченка. Втеча арештантів

У випуску новин 4 січня станом на 19:00 – суд заочно арештував олігарха-втікача Сергія Курченка.

Також у випуску: Понад сотня озброєних нападників атакували тюрму і влаштували масову втечу арештантів на півдні Філіппін. СБУ вимагає заборонити в'їзд до України кандидатці в президенти Франції Марін Ле Пен. Петро Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби.

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