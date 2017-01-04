Випуск новин за 19:00: Арешт Курченка. Втеча арештантів
Випуск новин 19:59, сьогодні 95 Читать новость на русском
У випуску новин 4 січня станом на 19:00 – суд заочно арештував олігарха-втікача Сергія Курченка.
Також у випуску:
Понад сотня озброєних нападників атакували тюрму і влаштували масову втечу арештантів на півдні Філіппін.
СБУ вимагає заборонити в'їзд до України кандидатці в президенти Франції Марін Ле Пен.
Петро Порошенко підписав закон про вдосконалення порядку проходження військової служби.
Джерело: 24 Канал
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