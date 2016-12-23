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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Бої на Світлодарській дузі. Савченко виключили з ПАРЄ

Випуск новин 20:18, 22 грудня 210 Читать новость на русском
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У випуску новин 22 грудня станом на 19:00 – і не припиняються активні бойові дії на Світлодарській дузі.

Також у випуску:

Вхід на різдвяні ринки у Берліні тепер за бетонними огорожами.

"ПриватБанк" став державним офіційно.

Надію Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ.

Теги: Випуск новин Надія Савченко АТО Вадим Новинський
Джерело: 24 Канал
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