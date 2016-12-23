Випуск новин за 19:00: Бої на Світлодарській дузі. Савченко виключили з ПАРЄ
Випуск новин 20:18, 22 грудня 210 Читать новость на русском
У випуску новин 22 грудня станом на 19:00 – і не припиняються активні бойові дії на Світлодарській дузі.
Також у випуску:
Вхід на різдвяні ринки у Берліні тепер за бетонними огорожами.
"ПриватБанк" став державним офіційно.
Надію Савченко виключили з парламентської делегації в ПАРЄ.
Джерело: 24 Канал
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