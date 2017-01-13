Випуск новин за 19:00: Бойовики передали загиблих бійців. Рясні снігопади на Закарпатті

У випуску новин 13 січня за 19:00 – бойовики віддали Україні тіла трьох загиблих морпіхів. Інформацію підтвердили в Міністерстві оборони.

Також у випуску: Вже другу добу не припиняються снігопади на Закарпатті. У деяких гірських районах випало до півметра снігу. Через негоду минулої доби на українських дорогах загинуло шестеро людей. У столичному нічному клубі один з відвідувачів вистрелив собі у скроню. На захист суді Господарського суду, якого напередодні затримали на хабарі, стають чиновники часів Януковича.

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