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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Випуск новин за 19:00: Депутати поїхали на блокаду. "Аудитор" для НАБУ

Випуск новин 20:15, сьогодні 31 Читать новость на русском

У випуску новин 23 лютого за 19:00 – народні обранці від "Самопомочі" поїхали на Схід підтримати тих, хто блокує торгівлю з окупантами. Рада зі скандалом провалила призначення "аудитора" для НАБУ.

Також у випуску:

Австрійський суд відмовився арештувати Дмитра Фірташа.

Арештовані в окупованому Сімферополі кримські татари не виходять на зв'язок.

Зниклого нардепа від БПП Олексія Гончаренка знайшли.

У Києві на протест вийшли працівники культури.

Теги: Випуск новин Блокада Викрадення Гончаренка НАБУ Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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