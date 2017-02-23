Випуск новин за 19:00: Депутати поїхали на блокаду. "Аудитор" для НАБУ
Випуск новин 20:15, сьогодні 31 Читать новость на русском
У випуску новин 23 лютого за 19:00 – народні обранці від "Самопомочі" поїхали на Схід підтримати тих, хто блокує торгівлю з окупантами. Рада зі скандалом провалила призначення "аудитора" для НАБУ.
Також у випуску:
Австрійський суд відмовився арештувати Дмитра Фірташа.
Арештовані в окупованому Сімферополі кримські татари не виходять на зв'язок.
Зниклого нардепа від БПП Олексія Гончаренка знайшли.
У Києві на протест вийшли працівники культури.
Джерело: 24 Канал
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