Випуск новин за 19:00: Гучне вбивство в Ужгороді. Пожежі в Португалії

У випуску новин за 16 жовтня станом на 19:00 – вранці у власному кабінеті пострілами впритул розстріляли генерального директора взуттєвої фабрики в Ужгороді. Масштабні пожежі в Португалії забрали життя 31 людини, півсотні травмовані.

Також у випуску: Китайська космічна станція "Небесний палац" падає на Землю. Ірландію вразив потужний ураган "Офелія". Угорщина хоче визнати Україну порушником угоди про асоціацію з ЄС. Засновник месенджера Telegram Павло Дуров буде оскаржувати рішення суду про стягнення штрафу з компанії.

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