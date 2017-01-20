Випуск новин за 19:00: Інавгурація Дональда Трампа

У випуску новини 20 січня за 19:00 – Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента Сполучених Штатів Америки.

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