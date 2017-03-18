Випуск новин за 19:00: Копачі бурштину розблокували трасу. Замурували банк
Випуск новин 20:20, сьогодні 30 Читать новость на русском
У випуску новин 18 березня станом на 19:00 – нелегальні копачі бурштину розблокували трасу "Київ-Ковель".
Також у випуску:
Садовий заявив, що його можуть усунути з посади.
Російський "Сбербанк" замурували у центрі Тернополя.
Київський апеляційний господарчий суд відмовився скасувати формулу "Роттердам+".
Джерело: 24 Канал
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