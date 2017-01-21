Випуск новин за 19:00: Масштабна пожежа на ринку в Одесі. Перший день Трампа

У випуску новини 21 січня за 19:00 – на одеському ринку "Привоз" сталася сильна пожежа у кількох торгових павільйонів.

Також у випуску: Як два роки тому легендарні "кіборги" виходили з Донецького аеропорту. Скільки людей вижило після снігової лавини в Італії. В Михайлівському соборі встановили співочий рекорд. Зсув грунту поховав під собою готель у Китаї.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter