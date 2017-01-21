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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Масштабна пожежа на ринку в Одесі. Перший день Трампа

Випуск новин 20:05, сьогодні 60 Читать новость на русском
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У випуску новини 21 січня за 19:00 – на одеському ринку "Привоз" сталася сильна пожежа у кількох торгових павільйонів.

Також у випуску:

Як два роки тому легендарні "кіборги" виходили з Донецького аеропорту.

Скільки людей вижило після снігової лавини в Італії.

В Михайлівському соборі встановили співочий рекорд.

Зсув грунту поховав під собою готель у Китаї.

Теги: Дональд Трамп США Випуск новин Пожежа Одеса
Джерело: 24 Канал
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