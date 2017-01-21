Випуск новин за 19:00: Масштабна пожежа на ринку в Одесі. Перший день Трампа
Випуск новин 20:05, сьогодні 60 Читать новость на русском
У випуску новини 21 січня за 19:00 – на одеському ринку "Привоз" сталася сильна пожежа у кількох торгових павільйонів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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