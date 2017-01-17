Випуск новин за 19:00: Мера польського Перемишля не пустили в Україну
Випуск новин 19:53, сьогодні 137 Читать новость на русском
У випуску новини 17 січня за 19:00 – мера польського Перемишля Роберта Хому не пустили в Україну .
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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