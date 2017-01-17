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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Випуск новин за 19:00: Мера польського Перемишля не пустили в Україну

Випуск новин 19:53, сьогодні 137 Читать новость на русском
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У випуску новини 17 січня за 19:00 – мера польського Перемишля Роберта Хому не пустили в Україну .

Також у випуску:

Янукович вчинив державну зраду – ООН.

Депутати не підняли собі зарплати.

Як винуватцям гучних ДТП в Україні вдається уникнути відповідальності.

В Києві роздягали головну ялинку країни.

Теги: Польща Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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