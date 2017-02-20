Випуск новин за 19:00: "Мирний план" Артеменка. Росія не видає екс-"беркутівців"

У випуску новин 20 лютого станом на 19:00 –Ррадикальна партія виключила Андрія Артеменка із лав своєї фракції і вимагає від нього скласти депутатський мандат. Росія не видає екс-"беркутівців", що розстрілювали активістів Майдану.

Також у випуску: Європейський Союз не визнаватиме паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР". Гройсман кличе активістів і учасників торгової блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів. Стали відомі цьогорічні лауреати Шевченківської премії. Порошенко доручив запровадити стипендії імені Героїв Небесної сотні.

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