Випуск новин за 19:00: "Мирний план" Артеменка. Росія не видає екс-"беркутівців"
Випуск новин 20:30, сьогодні 210 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 19:00 –Ррадикальна партія виключила Андрія Артеменка із лав своєї фракції і вимагає від нього скласти депутатський мандат. Росія не видає екс-"беркутівців", що розстрілювали активістів Майдану.
Також у випуску:
Європейський Союз не визнаватиме паспорти так званих "ДНР" і "ЛНР".
Гройсман кличе активістів і учасників торгової блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів.
Стали відомі цьогорічні лауреати Шевченківської премії.
Порошенко доручив запровадити стипендії імені Героїв Небесної сотні.
Джерело: 24 Канал
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