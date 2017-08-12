Випуск новин за 19:00: Моторошна аварія на Херсонщині. Авдіївка у вогні

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У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – на виїзді з міста Олешки лоб в лоб зіштовхнулися дві іномарки, внаслідок чого загинули четверо людей, серед них – дитина. В Авдіївці 12 серпня через ворожий вогонь та спеку на сході спалахнули укріплення на передових позиціях.

Також у випуску:

Через політичні протести у Кенії загинули двоє людей.

Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України.

У Дніпрі кіт працює на посаді секретаря.

Смертельний буревій у Польщі, загинули чотири людини.

Теги: Пожежа Війна на Донбасі АТО Авдіївка Новини України Жертви Аварії та ДТП Херсон Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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