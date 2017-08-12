Випуск новин за 19:00: Моторошна аварія на Херсонщині. Авдіївка у вогні

У випуску новин за 12 серпня станом на 19:00 – на виїзді з міста Олешки лоб в лоб зіштовхнулися дві іномарки, внаслідок чого загинули четверо людей, серед них – дитина. В Авдіївці 12 серпня через ворожий вогонь та спеку на сході спалахнули укріплення на передових позиціях.

Також у випуску: Через політичні протести у Кенії загинули двоє людей. Похолодання наприкінці тижня слід чекати у західних регіонах України. У Дніпрі кіт працює на посаді секретаря. Смертельний буревій у Польщі, загинули чотири людини.

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