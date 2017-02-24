Випуск новин за 19:00: Надія Савченко поїхала до бойовиків. На Житомирщині загинув військовий

У випуску новин 24 лютого за 19:00 – Надія Савченко відвідала окуповану частину Донеччини. На Житомирщині загинув військовий, коли на полігоні розірвалася граната.

Також у випуску: Фірташа відпустили на волю. У вінницькій мерії билися через "гроші Гройсмана". На Черкащині гімназисти навчаються у жахливих у мовах. Китайці рятують тигрів від ожиріння за допомогою дрона.

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