Випуск новин за 19:00: Надія Савченко поїхала до бойовиків. На Житомирщині загинув військовий
Випуск новин 20:46, сьогодні 103 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 19:00 – Надія Савченко відвідала окуповану частину Донеччини. На Житомирщині загинув військовий, коли на полігоні розірвалася граната.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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