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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Випуск новин за 19:00: Надія Савченко поїхала до бойовиків. На Житомирщині загинув військовий

Випуск новин 20:46, сьогодні 103 Читать новость на русском

У випуску новин 24 лютого за 19:00 – Надія Савченко відвідала окуповану частину Донеччини. На Житомирщині загинув військовий, коли на полігоні розірвалася граната.

Також у випуску:

Фірташа відпустили на волю.

У вінницькій мерії билися через "гроші Гройсмана".

На Черкащині гімназисти навчаються у жахливих у мовах.

Китайці рятують тигрів від ожиріння за допомогою дрона.

Теги: Випуск новин Житомирська область Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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